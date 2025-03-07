11 иностранцев выдворили из РК за нарушение миграционного законодательства в Астане

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

На 15 иностранных граждан наложен штраф

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения нарратива «Закон и Порядок» и в целях профилактики, пресечения преступлений, при координации прокуратуры столичного района Байконыр Управлением полиции района проведены профилактические мероприятия в общежитиях, на улицах и в местах незаконной торговли в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

По результатам выявлено нарушение миграционного законодательства 26 иностранными гражданами, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении с направлением материалов в суд. На 15 иностранцев наложен штраф в сумме свыше 680 тыс тенге, 11 выдворены за пределы республики.     

Прокуратура напоминает, что соблюдение миграционного законодательства является обязанностью каждого иностранного гражданина.

За нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения предусмотрена ответственность в виде ареста до 15 суток с административным выдворением за пределы Республики Казахстан (ст. 517 КоАП РК).

Рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей миграционного режима продолжаются, добавили в надзорном органе.

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