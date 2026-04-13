11 инструментов в арсенале: один из самых музыкальных гвардейцев служит в Туркестане

Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

В воинской части 5574 Национальной гвардии МВД РК в Туркестане службу проходит рядовой Рамзат Азизұлы. Он владеет игрой на 11 музыкальных инструментах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Гвардеец уверенно играет на домбре, шертере, гитаре и бас-гитаре, а также на ряде ударных и этнических инструментов, включая кахон, дарбуку, дабыл, тайтуяк и другие. В его арсенале также фортепиано, сазсырнай и шанкобыз.

Рамзату 21 год. Он родом из Жуалынского района Жамбылской области. Музыкой занимается с детства. Первые уроки игры на домбре получил в четыре года от родителей, которые являются преподавателями музыкального искусства. В семье многие связаны с творчеством: брат играет на прима-домбре, сестра - на прима-кобызе.

Профессиональное образование получил в столичном колледже «Шабыт» по специальности «бас домбра». Этот инструмент встречается редко и не обходится без серьёзной подготовки

До призыва Рамзат выступал в составе этно-фольклорного ансамбля «Қорқыт» при Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева в Астане. Участвовал в телевизионных проектах как музыкант.

В воинской части отмечают, что с первых дней службы музыкальные способности Рамзата получили поддержку. В подразделении созданы условия для занятий, предусмотрены музыкальные инструменты, благодаря чему он продолжает развивать своё мастерство. Сегодня гвардеец участвует в культурных и ведомственных мероприятиях.

Сейчас он проходит службу в Туркестане и выполняет задачи по обеспечению общественного порядка. Город ежедневно принимает большое количество туристов, поэтому служба военнослужащих требует особой ответственности.

По словам гвардейца, музыка помогает сохранять внутренний баланс и сосредоточенность, что важно при выполнении служебных задач.

#музыка #Нацгвардия

