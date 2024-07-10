Прием заявлений для поступления на докторантуру начнется 11 июля

11 июля стартует прием заявлений для участия во вступительном экзамене в докторантуру (ВЭД), который продлится до 3 августа 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Регистрация на участие во вступительном экзамене будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК http://app.testcenter.kz/. Отмечается, что для поступления в докторантуру можно выбрать лишь одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ.

В случае если поступающему необходимо внести изменения в поданное заявление (город сдачи тестирования, группу образовательных программ, язык сдачи тестирования), ему предоставляется возможность редактирования или удаления заявления до закрытия базы приема заявлений (до 3 августа). Информация о месте и времени проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 9 августа.

«Вступительный экзамен включает в себя собеседование, написание эссе и экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы. В целом, максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том числе оценка собеседования – 30 баллов, эссе – 20 баллов и экзаменационных вопросов по профилю – 50 баллов. А пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов», - говорится в сообщении.

Для поступления в докторантуру необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ, а также сертификат, подтверждающий владение иностранным языком. Лица, имеющие сертификат TOEFL ITP, сдают дополнительное тестирование на знание английского языка до начала ВЭД. Отметим, что в 2024 году снижены пороговые уровни сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком до B1 и в перечень введены сертификаты TOEIC и Duolingo English Test.

С 2024 года у поступающих есть возможность поступить в докторантуру по программе докторов по профилю. Им не требуется определенный уровень сертификата, подтверждающего владение иностранным языком. Также, поступающие по программе докторов по профилю, не пишут эссе во время вступительных экзаменов. Максимальная оценка – 80 баллов, из них оценка собеседования – 25 баллов, рекомендательное письмо от предприятий и организаций (при наличии) – 5 баллов и экзаменационных вопросов по профилю – 50 баллов. Пороговый балл – не менее 50 баллов.