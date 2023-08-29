11 лет проведут в заключении в Казахстане двое иностранцев, попавшихся с небывалой партией героина

Иностранцев-наркодельцов осудили в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

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Ранее в городе Петропавловске двое граждан Афганистана и Кыргызстана попались более чем с 9 кг героина.

Следствие установило, что наркотики предназначались для дальнейшей поставки и продажи, в том числе жителям СКО.

«Таким образом, сотрудникам комитета национальной безопасности удалось пресечь небывалую партию наркотиков – около 1 млн разовых доз.

Вина подсудимых была полностью доказана. Иностранцы приговорены к 11 годам лишения свободы каждый, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности», – отметили в надзорном органе.

Всего в текущем году за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в Северо-Казахстанской области осудили 60 человек, из них 20 человек за сбыт наркотиков получили от 10 до 13 лет заключения.

По всем делам этой категории прокуроры ориентируют суды на назначение максимально строгого наказания.