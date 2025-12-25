В рядах Национальной гвардии МВД Республики Казахстан сегодня проходят службу 249 военнослужащих с именем Бауыржан — именем, которое в казахстанской истории и воинской традиции ассоциируется с мужеством, честью и беззаветным служением Родине, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Имя Бауыржан занимает особое место в воинской культуре страны благодаря легендарному полководцу, Герою Советского Союза, писателю и мыслителю Бауыржану Момышулы. Его жизненный путь и боевой опыт стали нравственным ориентиром для многих поколений защитников Отечества, а его принципы дисциплины, ответственности и патриотизма остаются актуальными и сегодня.

Особо символично, что воинская часть 5571 города Алматы носит имя Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, гвардии полковника Бауыржана Момышулы. Для личного состава это не только высокая честь, но и постоянное напоминание о необходимости соответствовать имени выдающегося воина, проявляя профессионализм, стойкость и преданность при выполнении служебно-боевых задач.

— Бауыржан Момышулы для меня — олицетворение мужества, дисциплины и подлинного патриотизма. Осознание того, что я ношу его имя, накладывает особую ответственность. Это обязывает быть достойным продолжателем славного пути легендарного батыра. Служба в Национальной гвардии — большая честь для меня. Моя главная цель — быть верным военной присяге и обеспечивать мир и спокойствие граждан нашей страны, — отмечает солдат срочной службы воинской части 5517 рядовой Бауыржан Толемагамет.

В 2025 году в Казахстане широко отмечается 115-летие со дня рождения легендарного полководца. В этой связи в подразделениях Национальной гвардии проводятся памятные, воспитательные и информационные мероприятия, направленные на укрепление военно-патриотического духа, сохранение исторической памяти и популяризацию примера выдающегося героя среди молодого поколения военнослужащих.

Стоит отметить, его труды «Психология войны» и «Ұшқан ұя» легли в основу государственно-правовой и боевой подготовки в войсках правопорядка.

Служба более чем такого количества гвардейцев с именем Бауыржан в рядах Национальной гвардии сегодня воспринимается как символ преемственности воинских традиций и живого наследия человека, чьё имя навсегда вписано в историю казахстанской воинской славы.