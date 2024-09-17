117 млн тенге украл главбух центра национальных видов спорта в Мангистау

Коррупция , Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Руководитель учреждения также признан виновным за «ненадлежащее исполнение своих обязанностей»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Мангистауской области выявила факт хищения в спортивном учреждении, сообщает Kazpravda.kz 

Как выяснилось в ходе проверки, за 5 лет - с 2018 по 2023 годы - главный бухгалтер областного центра национальных видов спорта незаконно присвоил себе бюджетные средства на сумму 117 млн тенге.

По данному факту прокуратура области провела расследование, по итогам которого уголовное дело было направлено в суд по ч. 2 ст. 371 (халатность) и ч. 4 ст. 189 (хищение) УК РК.

«По приговору суда руководитель учреждения признан виновным по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей, и на основании Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» освобожден от уголовного наказания; главный бухгалтер осужден за хищение бюджетных средств к лишению свободы сроком на 7 лет», – констатировали в надзорном органе.

Приговор суда вступил в законную силу. 

#Спорт #хищение #прокуратура #главбух

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