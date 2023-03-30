12 человек погибли при пожаре на пассажирском судне на Филиппинах
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Аманжолова Айман
На Филиппинах погибли по меньшей мере 12 человек при пожаре на пассажирском судне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
По меньшей мере 12 человек, в том числе три ребенка, погибли при пожаре на пассажирском судне у берегов провинции Басилан в южной части Филиппин. В числе погибших не менее трех детей.
Как отмечается, судно Lady Mary Joy перевозило около 200 пассажиров, когда произошло возгорание у острова Балук-Балук.
По словам губернатора Джима Хатамана-Саллимана, большую часть пассажиров удалось спасти, семь человек остаются пропавшими без вести. Еще 14 человек госпитализированы.