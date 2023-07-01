12-е заседание диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз" прошло в Астане

Международное сотрудничество, Политика, Правительство, Экономика, Энергетика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Астане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова прошло 12-е заседание диалоговой платформы «Казахстан - Евросоюз» с участием руководителей центральных госорганов и представителей дипломатического корпуса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

В своем выступлении глава Правительства отметил, что расширение партнерства с Евросоюзом является одним из приоритетов Казахстана. Республика заинтересована в использовании всех имеющихся возможностей для дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, перспективные направления здесь – «зеленый» переход и укрепление транспортной взаимосвязанности.

Премьер-министр подчеркнул, что экологическая повестка занимает одно из ключевых мест в вопросах устойчивого развития экономики Казахстана. Так, к 2030 году страна планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе с текущих 4,5% до 15%.

«Принимая во внимание опыт и достижения европейских стран в альтернативной энергетике, мы заинтересованы в реализации новых совместных проектов», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что знаковым событием в данном направлении стал подписанный в прошлом году Меморандум о взаимопонимании в области цепочек создания стоимости устойчивого сырья, аккумуляторных батарей и «зеленого» водорода. При этом партнерство в этой сфере уже подкрепляется конкретными шагами: 21 июня был дан старт крупному проекту компании Svevind по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области.

Премьер-министр также отметил, что в сфере транзитно-транспортного сотрудничества возрастает роль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Сегодня Казахстан совместно с другими участниками маршрута ведет активную работу по синхронному устранению «узких» мест на Среднем коридоре. Вместе с тем республика готова к совместной работе с европейскими партнерами по сопряжению Среднего коридора с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой Global Gateway.

«В целом у Казахстана и Евросоюза есть широкий спектр возможностей для дальнейшего углубления партнерства в сферах «зеленой» экономики, транспорта и логистики», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Правительства также подробно проинформировал европейских коллег о договоренностях и подписанных соглашениях по развитию ТМТМ в рамках его недавних официальных визитов в Азербайджан и Грузию.

Посол ЕС в РК Кестутис Янкаускас отметил, что отношения между Евросоюзом и Казахстаном развиваются очень динамично, при этом реализация новых проектов в сфере возобновляемых источников энергии и укрепление транспортной взаимосвязанности – одни из ключевых направлений для совместной работы на будущее.

«Изменение климата является глобальной угрозой. Европейский союз неоднократно заявлял о своем обязательстве по переходу к экономике с нулевым уровнем выбросов к 2050 году. Мы также хотели бы поддержать Казахстан на этом пути посредством конкретных проектов наших компаний и банков», — сказал Кестутис Янкаускас.

Кроме того, он высоко оценил региональные инициативы по развитию транспортной инфраструктуры и оптимизации логистических процессов для увеличения грузооборота по Среднему коридору.

В ходе заседания были подробно обсуждены актуальные вопросы в области логистики и транспорта, в том числе устранение административных и инфраструктурных барьеров, развития ВИЭ, перехода на экологически чистые виды топлива и ряд других.

В мероприятии также приняли участие послы Финляндии и Румынии в РК, представители компаний Globalia LTD, Deutsche Bahn и Scania Central Asia LLP. С комментариями по озвученным вопросам выступили руководители центральных госорганов и нацкомпаний республики.

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