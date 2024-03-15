12 лет без опеки прожил беспомощный житель Темиртау
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Несмотря на решение суда, он оставался вне поля зрения социальных служб, передает Kazpravda.kz
Прокуратурой города Темиртау выявлен факт нарушения конституционных прав недееспособного лица.
«Установлено, что в течение 12 лет лицо, признанное по решению суда недееспособным, осталось без опеки и вне поля государственных органов», - говорится в сообщении прокуратуры Карагандинской области.
Для защиты прав недееспособного в адрес уполномоченного органа внесён акт прокурорского реагирования, ориентированы органы о незамедлительном оказании помощи недееспособному.