12 лет без опеки прожил беспомощный житель Темиртау

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Несмотря на решение суда, он оставался вне поля зрения социальных служб, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Прокуратурой города Темиртау выявлен факт нарушения конституционных прав недееспособного лица.

«Установлено, что в течение 12 лет лицо, признанное по решению суда недееспособным, осталось без опеки и вне поля государственных органов», - говорится в сообщении прокуратуры Карагандинской области.

Для защиты прав недееспособного в адрес уполномоченного органа внесён акт прокурорского реагирования, ориентированы органы о незамедлительном оказании помощи недееспособному.

#прокуратура #Темиртау #инвалид #опека

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