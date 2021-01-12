Происшествия
12-летний мальчик из Казахстана погиб на горнолыжной базе в Кыргызстане
Айдана Демесинова
В Кыргызстане на горнолыжной базе "Каракол", спускаясь с одной из трасс, погиб 12-летний мальчик из Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на VB.kg.  

По данным издания, об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Молодые парни записали видеообращение, в котором попросили администрацию базы принять меры и огородить опасный поворот на спуске. Они отметили, что именно на том участке трассы, где скончался несовершеннолетний, не раз травмировались и взрослые профессионалы. Пользователи отметили, что эта трасса является профессиональной, поэтому там запрещен спуск детей, не достигших 13 лет. 

Вместе с тем информацию о смерти несовершеннолетнего подтвердили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Сообщается, что 12-летний мальчик из Казахстана скончался при спуске с одной из трасс горнолыжной базы "Каракол".

"Сегодня, 12 января, примерно в 15:00 часов в милицию поступило сообщение с горнолыжной базы о том, что при спуске с одной из трасс 12-летний мальчик врезался в ель. От полученных травм он скончался на месте происшествия. На место незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Милиционеры собирают все материалы", – рассказали в ведомстве.

По данным УВД, тело мальчика спускают вниз – в областную больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Редакция Kazpravda.kz обратилась за комментарием в пресс-службу МИД РК. Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил, что информация о происшествии проверяется, выясняются обстоятельства.

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