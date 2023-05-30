12-летний мальчик утонул в канале в Атырауской области

Ребенок погиб при перегоне скота через канал в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

30 мая днем в селе Сафон, в 38 км от поселка Курмангазы Курмангазинского района, ребенок 2011 года рождения, пытаясь перегнать скот через искусственный канал, случайно упал с лошади в воду.

К сожалению, спастись ему не удалось.

Сотрудники ДЧС с помощью местных жителей в 15:30 нашли тело мальчика и передали родственникам.