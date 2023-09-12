13 фактов незаконного недропользования пресекли в Туркестанской области

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За несколько дней в Туркестанской области выявили 13 фактов незаконного недропользования, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Спецгруппа из числа правоохранительных органов провела всестороннюю работу по выявлению фактов незаконной добычи гравия и нанесения ущерба природе в шести районах области.

В результате полицейскими в Сайрамском районе выявлены 5 фактов, в Келесском – 4, в Арысском – 3, и в Шардаринском – 1.

Собранные материалы направлены в департамент экологии для привлечения нарушителей к ответственности по статье 139 КоАП РК «Нарушение права государственной собственности на недра».

«Как выяснилось, местные жители пытались вывезти гравий на грузовых автомашинах. Нарушения были своевременно пресечены», – отметили в полиции.