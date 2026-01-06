14 человек стали жертвами наводнения в Индонезии

Четверо числятся пропавшими без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Минимум 14 человек погибли в результате наводнения в индонезийском Северном Сулавеси, четверо числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters со ссылкой на национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.

Со слов губернатора региона Юлиуса Сельвануса разрушено несколько сотен жилых домов и административных зданий.

В понедельник утром на острове Сиау (район Сиау Тагуланданг Биаро) начался ливень, который вызвал наводнение. Минимум 444 человека были эвакуированы в местные школы и церкви. Поиски пропавших ведутся силами спасателей и волонтеров.

По информации местной спасательной службы основные дороги в пострадавших районах завалены камнями, мусором и грязью. Власти задействовали спецтехнику.

По прогнозу метеорологического агентства Индонезии в разгар сезона дождей в январе-феврале на островах Ява, Сулавеси, Малуку и Папуа риск наводнений значительно повышен. На Суматре и Борнео пик дождей миновал в ноябре-декабре прошлого года. В ноябре в результате наводнений и оползней, вызванных циклоном, на Суматре погибло более тысячи человек, сотни до сих пор числятся пропавшими без вести.

 

