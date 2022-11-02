14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане

Подросток совершила суицид в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

2 ноября в 17:25 часов в отдел полиции УП района Алматы поступил вызов о том, что по улице Куанышбаева обнаружен труп подростка.

В ходе проверки данный факт подтвердился. Погибшей оказалась 14-летняя несовершеннолетняя, которая спрыгнула с 19-го этажа.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства», назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, вчера, 1 ноября, в столице с 24-го этажа спрыгнул 18-летний парень.