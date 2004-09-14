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14.09.2004
Конкурсы
14 сентября 2004 г. 1:00
73
Конкурсы на 14.09.2004 -
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02:00
Как работает программа "Тариф в обмен на инвестиции"
01:30
Как репрессировали авторов первого казахского календаря
00:30
Портал в параллельный мир открылся в Петропавловске
00:00
Дни казахского кино с успехом прошли в Москве
02:30
Южный регион наконец-то избавится от энергодефицита
01:00
Игра предков и книга Гиннесса
01:30
Совсем не «белая роща»
08:33
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
08:12
Спецоперация по задержанию крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде
08:57
Республиканское августовское совещание работников образования стартовало в Казахстане
11:59
О новой схеме мошенничества с QR-кодом предупредили полицейские
09:18
2,4 трлн тенге выделят на реализацию нацпроекта "Комфортная школа"
10:34
Эмомали Рахмон посетит Казахстан с рабочим визитом
09:38
Канал нелегальной оптовой продажи вейпов ликвидировали в Алматы
01:30
Учебный год без хлопот
01:00
Хранители истории
00:35
О качестве жизни и не только
00:35
Под пристальным надзором
01:00
Приоритет – социально уязвимым
00:10
Ботай с натуры
17 августа 2023 г. 8:41
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
18 августа 2023 г. 0:00
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
19 августа 2023 г. 13:30
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
18 августа 2023 г. 17:57
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
18 августа 2023 г. 20:26
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
18 августа 2023 г. 21:01
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
18 августа 2023 г. 19:28
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
22 августа 2023 г. 16:43
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
18 августа 2023 г. 19:51
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
18 августа 2023 г. 20:02
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
18 августа 2023 г. 1:00
«Субботник» для отвода глаз
18 августа 2023 г. 18:56
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
21 августа 2023 г. 0:30
Водительские права по новым правилам
18 августа 2023 г. 18:41
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
19 августа 2023 г. 8:47
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
18 августа 2023 г. 21:08
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
18 августа 2023 г. 3:00
Экстремальная атлетика
18 августа 2023 г. 0:30
Ну и верблюд этот воробей!
18 августа 2023 г. 1:30
Кража невест: традиция или преступление?
19 августа 2023 г. 10:36
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
27 июля 2023 г. 3:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
28 июля 2023 г. 19:30
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
26 июля 2023 г. 14:50
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
1 августа 2023 г. 18:56
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
8 августа 2023 г. 1:00
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
8 августа 2023 г. 2:00
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
28 июля 2023 г. 18:24
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
28 июля 2023 г. 17:21
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
28 июля 2023 г. 21:34
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
28 июля 2023 г. 15:32
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
28 июля 2023 г. 18:55
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
26 июля 2023 г. 0:05
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
4 августа 2023 г. 12:13
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
29 июля 2023 г. 9:44
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
31 июля 2023 г. 14:45
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
31 июля 2023 г. 17:22
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
2 августа 2023 г. 16:59
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
28 июля 2023 г. 20:36
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
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