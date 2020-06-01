1,5-годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в ВКО
В городе Алтай Восточно-Казахстанской области из окна третьего этажа выпал ребенок и остался жив, сообщает Inform.kz.
"В квартире рядом с окном стоит диван, по которому ребенок легко забрался на подоконник. Москитная сетка не выдержала его вес, и он выпал из окна. Ребенок жив, находится в больнице", — проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
Отмечается, что в текущем году это первый случай в области.
Спасатели призывают население установить в квартирах, где есть маленькие дети, специальные блокираторы окон, отодвинуть от оконных проемов мебель. И самое главное – не оставлять маленьких детей без присмотра.