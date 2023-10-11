16-летняя девушка погибла, упав с высоты в Актау

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16-летняя девочка выбросилась из окна многоэтажки в Актау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Мангистауской области.

По данным полицейских, 10 октября примерно в 19:00 поступил вызов об обнаруженном в 17-м микрорайоне теле. Выехала следственно-оперативная группа.

"Обнаружен труп 16-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти. Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по уголовной статье "Доведение до самоубийства". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в полиции.