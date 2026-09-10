МВД изъяло оружие и автомобили в ходе масштабных спецопераций против ОПГ

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Правоохранители пресекли попытки незаконного завладения деньгами пострадавших на сумму более 77 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации принципа «Закон и Порядок», обеспечения законности и безопасности граждан МВД проводит комплекс последовательных оперативных мероприятий по предупреждению тяжких преступлений, пресечению деятельности криминальных групп и недопущению угроз общественной безопасности, сообщает Kazpravda.kz 

По информации министерства, в сентябре на территории Астаны, Усть-Каменогорска и Алматинской области по подозрению в вымогательстве 40 млн тенге задержаны семь человек, трое из которых ранее судимые, в том числе за убийство. В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также несколько единиц дорогостоящих автомобилей.

Аналогичные мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены в Астане, Шымкенте, а также Актюбинской, Атырауской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях. 

«В общей сложности по указанным фактам к уголовной ответственности привлекаются более 50 человек. Из незаконного оборота изъято свыше 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также боеприпасы к ним. Кроме того, благодаря своевременно принятым мерам предотвращено завладение деньгами потерпевших на сумму свыше 77 млн тенге. Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других причастных к противоправной деятельности», – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Также он добавил, что МВД продолжает работу по предупреждению и пресечению преступлений, представляющих угрозу гражданам и общественной безопасности.

«Особое внимание уделяется своевременному выявлению криминальных групп, пресечению их деятельности и недопущению совершения новых правонарушений. Принцип «Закон и Порядок» предполагает не только привлечение виновных к ответственности, но и системную профилактику правонарушений, защиту граждан и создание безопасной среды. Работа органов внутренних дел в данном направлении будет продолжена на постоянной основе», – заключил спикер.

Напомним, органы внутренних дел и национальной безопасности проводят скоординированную работу по выявлению и изъятию оружия из незаконного оборота, а также тайников и схронов. 

#ОПГ #криминал #оружие #спецоперации

Популярное

Все
Начались работы на месторождении Северный Катпар
На пути к цифровому государству
Казахстан формирует новый международный маршрут передачи данных
Укрепляются гуманитарные связи
Дискуссии с финансовым уклоном
«Медный» успех Актогая
Сто стихотворений за сто дней
Найти решение и договориться
Мечта позвала в дорогу
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
Достижение Елены Рыбакиной стало юбилейным в истории WTA
Были чистые – стали грязные
Шире становится круг книголюбов
Важная школа жизни
Молодежь Актау учат востребованным навыкам
Он видел дальше своего времени
Театральная осень в Семее
В Байконыре прошел фестиваль «Дружба народов»
Соединяя страны и сердца
Грамотность в эпоху технологий
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Раскрывая тайны степной цивилизации
В Минэкологии придет новый министр
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Не смолкают струны дружбы
Недра становятся доступнее
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Мурат Кайырбек возглавил представительство Президента в Курултае
Айдарбек Сапаров и Аскарбек Ертаев назначены на прежние должности
Новый формат общественного представительства
Переназначены министры торговли и водных ресурсов
Без права выезда на тротуар
Аким Алматинской области освобожден от должности
Семьсот локомотивов за семнадцать лет
Арман Кырыкбаев стал министром культуры и информации
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

В Астане вынесен приговор по делу о многомиллиардной афере …
Водителя-лихача арестовали за 306 нарушений ПДД в Астане
Предпринимателя оштрафовали за незаконную добычу глины в СКО
Ветслужбу ВКО уличили в необоснованных премиях и фиктивных …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]