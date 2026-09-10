МВД изъяло оружие и автомобили в ходе масштабных спецопераций против ОПГ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации принципа «Закон и Порядок», обеспечения законности и безопасности граждан МВД проводит комплекс последовательных оперативных мероприятий по предупреждению тяжких преступлений, пресечению деятельности криминальных групп и недопущению угроз общественной безопасности, сообщает Kazpravda.kz

По информации министерства, в сентябре на территории Астаны, Усть-Каменогорска и Алматинской области по подозрению в вымогательстве 40 млн тенге задержаны семь человек, трое из которых ранее судимые, в том числе за убийство. В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также несколько единиц дорогостоящих автомобилей.

Аналогичные мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены в Астане, Шымкенте, а также Актюбинской, Атырауской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях.

«В общей сложности по указанным фактам к уголовной ответственности привлекаются более 50 человек. Из незаконного оборота изъято свыше 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также боеприпасы к ним. Кроме того, благодаря своевременно принятым мерам предотвращено завладение деньгами потерпевших на сумму свыше 77 млн тенге. Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других причастных к противоправной деятельности», – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Также он добавил, что МВД продолжает работу по предупреждению и пресечению преступлений, представляющих угрозу гражданам и общественной безопасности.

«Особое внимание уделяется своевременному выявлению криминальных групп, пресечению их деятельности и недопущению совершения новых правонарушений. Принцип «Закон и Порядок» предполагает не только привлечение виновных к ответственности, но и системную профилактику правонарушений, защиту граждан и создание безопасной среды. Работа органов внутренних дел в данном направлении будет продолжена на постоянной основе», – заключил спикер.

Напомним, органы внутренних дел и национальной безопасности проводят скоординированную работу по выявлению и изъятию оружия из незаконного оборота, а также тайников и схронов.