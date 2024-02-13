17 человек пострадали в ДТП с тремя автобусами в Алматы

Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

Массовое ДТП, в котором столкнулись три автобуса и один легковой автомобиль, произошло сегодня утром в Алматы на проспекте Райымбека, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, факт ДТП расследуют сотрудники управления полиции Медеуского района. Три автобуса, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам.

— 13 февраля около 09:00 водитель автобуса 54-го маршрута, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом 133-го маршрута, а также автомашиной марки Nexia. 133-й автобус по инерции столкнулся с автобусом 88-го маршрута, что следовал попутно. Пострадавшим оказана медицинская помощь, — отметили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь, пострадавших госпитализировала бригада скорой помощи. 

— На месте ДТП работали бригады скорой медицинской помощи. В результате происшествия 14 пострадавших госпитализированы. В данный момент обследуются на уровне приемного покоя. Все пациенты средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. 3 человека от госпитализации отказались, — прокомментировали в управлении здравоохранения.

Видео с места ДТП появилось в Казнете. 

 

#ДТП #пострадавшие #столкновение #автобусы

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