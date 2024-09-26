17 чиновников из Алматинской области наказали по итогам госаудита

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

По итогам тщательного анализа деятельности местных исполнительных органов были выявлены многочисленные нарушения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ряд должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности в Алматинской области по итогам госаудита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

17 должностных лиц местных исполнительных органов Алматинской области привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам государственного аудита.

ВАП закончила проверочные мероприятия в регионе в мае текущего года. По итогам аудиторских мероприятий был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства РК.

«В рамках исполнения предписания ВАП, за допущенные нарушения 17 должностных лиц исполнительных органов области привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении руководителя одного из областных управлений региона ведется служебное расследование», – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, аким Алматинской области утвердил план мероприятий по устранению нарушений, выявленных во время госаудита. На сегодня его реализация продолжается.

#наказание #аудит #чиновники #ВАП

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