Спорт
17-летняя пилотесса вошла в состав команды Astana Motorsports
Олеся КОЛЕСНИЧЕНКО
Познакомиться со спортсменкой, пообщаться с ней и ее наставниками журналисты смогли на пресс-конференции, состоявшейся в алматинском фитнес–центре World Class.

Любовь Андреева – первая в истории Казахстана гонщица, которая со следующего года официально будет представлять Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана" и нашу страну на соревнованиях "Формулы–3", младшей серии "формульных" гонок. Главная цель команды Astana Motorsports – подготовить гонщицу к выходу на соревнования "Формулы–1".

– Мы рады, что наша команда пополнилась уникальным юным дарованием, – комментирует представитель Президентского профессионального спортивного клуба "Астана" Артур Ардавичус. – Приятно осознавать себя первооткрывателями, ведь впервые в истории не только отечественного, но и мирового автоспорта Казахстан на международных сериях "формульных" гонок будет представлять наша соотечественница. Мы видим в Любови Андреевой огромный потенциал. Невероятная выносливость, молниеносная скорость реакции – все это свидетельствует о настоящем спортивном таланте.

К слову, Любовь Андреева – многократная чемпионка Казахстана по картингу. Аналогичных побед она смогла добиться на трассах в Сибири и Цент­ральной Азии. Как и у многих знаменитых спортсменов "королевских гонок", карьера Андреевой началась с картинга, куда ее привел отец, а ныне менеджер. В мае нынешнего года юная спортсменка дебютировала в гоночной серии "Формулы–3" Formula Russia на одной из самых сложных гоночных трасс Kazan Ring, где заняла достойное 5-е место.

– Скорость меня увлекает, теперь это часть моей жизни, – делится впечатлениями пилотесса Astana Motorsports. – Безусловно, многие знают, что в автогонках принимают участие в основном мужчины. Но я не только готова бороться с ними на равных, но и побеждать. Став частью Astana Motorsports, уже ощущаю огромную поддержку со стороны команды. Очень счастлива, что именитые гонщики могут поделиться со мной опытом и многому научить. И я приложу все усилия, чтобы не только моя мечта, но и надежды, возлагаемые командой, смогли оправдаться. Ведь моя главная цель – добраться до "Формулы–1".

Чтобы достичь желанной вершины в иерархии автогонок – "Формулы-1", любой спортсмен должен пройти определенные этапы роста, начиная с самых младших "формульных" серий. Со следующего года Любовь Андреева продолжит свой путь на Formula Russia.

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