Земельные участки на 1 млрд тенге вернули государству в Шымкенте

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Как отметили в прокуратуре, при получении от государства земель, содержащих полезные ископаемые, недропользователи обязуются выполнить ряд условий, в том числе социального характера. Однако, не все из них добросовестно отнеслись к своим контрактным обязанностям.

«Прокуратура внесла акт надзора о принятии мер в отношении злостных нарушителей, в результате местными исполнительными органами расторгнуты 7 контрактов и государству возвращены 116 га земельных участков,кадастровой стоимостью более 1 млрд тенге», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, по 10 контрактам недропользователи выполнили условия, ставшие основанием для предоставления им земель на сумму 6 млн тенге.