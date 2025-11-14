17 прорывных проектов Казахстана: 14 из них планирует финансировать БРК

Экономика
109

Банк развития Казахстана (дочерняя организация холдинга «Байтерек») планирует участвовать в финансировании 14 из 17 прорывных проектов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным министерства, доля участия Банка может составить до 2,6 трлн тенге в рамках инициатив, которые формируют основу будущих металлургических и агропромышленных кластеров, повышающих долю высокотехнологичной переработки внутри страны на общую сумму инвестиций 6,9 трлн тенге.

Банк одобрил реализацию первой очереди металлургического кластера в Павлодарской области, в рамках которого в Экибастузе ТОО «Mineral Product International»  построит ферросплавный завод мощностью 80 000 тонн в год. Его запуск увеличит внутреннюю переработку и экспортный потенциал Казахстана, создаст 527 постоянных и более 1000 временных рабочих мест.

Третий этап экспертизы проходит проект комплексной модернизации АО «Qarmet» в Карагандинской области, включающий  строительство новых коксовых батарей №8-9 (2,45 млн тонн кокса в год) и трубопровода природного газа. Проект позволит обеспечить внутреннюю металлургию собственным коксом, сократить импорт и повысить надежность производственных мощностей.

На втором этапе сбора документов находится проект завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) АО «QazIron» (ERG) в Костанайской области с проектной мощностью 2 млн тонн в год. Он обеспечит выпуск премиального сырья для бездоменной, «зеленой» металлургии, востребованного на мировых рынках, и даст работу около 3000 специалистам.

Первый этап сбора документов для финансирования сейчас проходит проект медеплавильного завода ТОО «KAZ Minerals Smelting» в области Абай мощностью 300 тыс. тонн меди в год. Предприятие создаст тысячи постоянных рабочих мест и позволит перейти к промышленному производству готовых медных сплавов с высоким экспортным потенциалом.

В Астане уже началось строительство интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке пшеницы и гороха ТОО «Kazak Protein» за счет собственных средств заемщика. В БРК этот проект находится на третьем этапе экспертизы. Предприятие будет выпускать живой пшеничный глютен и модифицированные пшеничные крахмалы. В будущем, совместно с проектом Qostanai Grain Industry в Костанайской области, предприятия станут основой глубокой переработки зерна и замещения импортных, стратегически важных для страны ингредиентов, параллельно расширяя линейку казахстанских экспортных продуктов глубокого передела с высокой добавленной стоимостью.

Все проекты отвечают строгим критериям отбора: стоимость – не менее 100 млрд тенге, средний и высокий уровень передела продукции, стратегическая значимость, ориентированность на экспорт и импортозамещение.

Справочно:

Правительством определён перечень из 17 крупных проектов общей стоимостью около 16 трлн тенге с созданием более 28 тыс. рабочих мест. Эти проекты охватывают направления чёрной и цветной металлургии, нефте-, газо- и углехимии, химической промышленности, автомобильного кластера, туризма и пищевой промышленности. На сегодня реализованы два проекта: завод по производству автомобилей KIA и мультибрендовый завод Chery, Haval и Changan. Остальные 15 находятся на разных стадиях реализации.  

#экономика #проект #БРК

Популярное

Все
Чем гордится Рузама
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Путешествие в историю, взгляд в будущее
Его Величество король вальса
Возрождая казахскую породу тазы
Когда глина оживает
Корма для рыбных мест
Лидеры в сегменте HoReCa
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Большой футбол начинается с малых полей
Так продлевали жизнь памятнику
И житница, и туристический центр
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
«Бойтесь данайцев…»
Человек собаке друг? Пока только на словах
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Улытау открывают автопутешественники
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Все строго по правилам
У школы – новоселье!
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Заработал кирпичный завод
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Тут рождаются новые имена
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Казахстан будет активно привлекать зарубежных инвесторов в …
Бренд Qazaq Organicfood может занять свою нишу на междунаро…
Первые – по выпуску стали, вторые – по добыче угля
Новые горизонты машиностроения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]