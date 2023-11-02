17 семей погибших шахтеров получат соцвыплаты

У 21 из 46 погибших шахтеров есть иждивенцы

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17 семьям погибших шахтеров назначены социальные выплаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

"По состоянию на 2 ноября т. г. министерством труда и социальной защиты населения РК и государственным фондом социального страхования назначены пособия и выплаты детям из 17 семей шахтеров, погибших при пожаре на шахте им. Костенко", – сообзщили в ведомстве.

По данным Минтруда, у 21 из 46 погибших шахтеров есть иждивенцы, которым полагаются следующие виды социальной поддержки.

Государственное социальное пособие по случаю потери кормильца за счет средств республиканского бюджета.

Размеры данного пособия определяются исходя из числа иждивенцев умершего и их ежемесячный размер составляет от 37 322 тенге (на 1-го ребенка) до 111 560 (на 5-х детей).

Этот вид пособия также назначен неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 8 лет.

Социальная выплата по случаю потери кормильца за счет средств государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС).

Размеры данной выплаты определяются исходя из дохода погибшего и стажа его участия в системе социального страхования. Выплаты составляют в диапазоне от 56 до 272 тыс. тенге в месяц.

В пресс-службе отметили, что согласно действующему законодательству выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении – до 23 лет.

"Необходимо отметить, что пособия и социальные выплаты назначаются на основании свидетельства о смерти. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле министерства труда и социальной защиты населения РК, ГФСС и НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан", – добавили в МТСЗН РК.

Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошла крупнейшая в истории угольной отрасли республики трагедия, унесшая жизни 46 горняков.

Напомним, в день трагедии, 28 октября, президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

В тот же день правительством была достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау", и пресс-служба сообщила, что завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.

Генпрокуратура допросила сотрудников предприятия.

Ранее вице-премьер Тамара Дуйсенова в правительстве озвучила размеры заработных плат погибших на шахте имени Костенко.

Отметим, на пресс-конференции в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что зарплата и условия труда рабочих на предприятиях после смены инвестора "АрселорМиттал Темиртау" останутся прежними. Также он сообщил о том, что правительство РК не планирует тратить бюджетные средства при приватизации "Арселормиттал Темиртау".

Вчера премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что шахтеры при достижении ими 55 лет будут получать специальную соцвыплату.