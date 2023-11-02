17 семей погибших шахтеров получат соцвыплаты

У 21 из 46 погибших шахтеров есть иждивенцы
17 семьям погибших шахтеров назначены социальные выплаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.
"По состоянию на 2 ноября т. г. министерством труда и социальной защиты населения РК и государственным фондом социального страхования назначены пособия и выплаты детям из 17 семей шахтеров, погибших при пожаре на шахте им. Костенко", – сообзщили в ведомстве.
По данным Минтруда, у 21 из 46 погибших шахтеров есть иждивенцы, которым полагаются следующие виды социальной поддержки.
- Государственное социальное пособие по случаю потери кормильца за счет средств республиканского бюджета.
Размеры данного пособия определяются исходя из числа иждивенцев умершего и их ежемесячный размер составляет от 37 322 тенге (на 1-го ребенка) до 111 560 (на 5-х детей).
Этот вид пособия также назначен неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 8 лет.
- Социальная выплата по случаю потери кормильца за счет средств государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС).
Размеры данной выплаты определяются исходя из дохода погибшего и стажа его участия в системе социального страхования. Выплаты составляют в диапазоне от 56 до 272 тыс. тенге в месяц.
В пресс-службе отметили, что согласно действующему законодательству выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении – до 23 лет.
"Необходимо отметить, что пособия и социальные выплаты назначаются на основании свидетельства о смерти. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле министерства труда и социальной защиты населения РК, ГФСС и НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан", – добавили в МТСЗН РК.
Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошла крупнейшая в истории угольной отрасли республики трагедия, унесшая жизни 46 горняков.
Напомним, в день трагедии, 28 октября, президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".
В тот же день правительством была достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау", и пресс-служба сообщила, что завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.
Генпрокуратура допросила сотрудников предприятия.
Ранее вице-премьер Тамара Дуйсенова в правительстве озвучила размеры заработных плат погибших на шахте имени Костенко.
Отметим, на пресс-конференции в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что зарплата и условия труда рабочих на предприятиях после смены инвестора "АрселорМиттал Темиртау" останутся прежними. Также он сообщил о том, что правительство РК не планирует тратить бюджетные средства при приватизации "Арселормиттал Темиртау".
Вчера премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что шахтеры при достижении ими 55 лет будут получать специальную соцвыплату.