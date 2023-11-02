17 семей погибших шахтеров получат соцвыплаты

Правительство
50
Искакова Айдана
корреспондент

У 21 из 46 погибших шахтеров есть иждивенцы

Фото: Kazpravda.kz

17 семьям погибших шахтеров назначены социальные выплаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

"По состоянию на 2 ноября т. г. министерством труда и социальной защиты населения РК и государственным фондом социального страхования назначены пособия и выплаты детям из 17 семей шахтеров, погибших при пожаре на шахте им. Костенко", – сообзщили в ведомстве. 

По данным Минтруда, у 21 из 46 погибших шахтеров есть иждивенцы, которым полагаются следующие виды социальной поддержки.

  1. Государственное социальное пособие по случаю потери кормильца за счет средств республиканского бюджета.

Размеры данного пособия определяются исходя из числа иждивенцев умершего и их ежемесячный размер составляет от 37 322 тенге (на 1-го ребенка) до 111 560 (на 5-х детей).

Этот вид пособия также назначен неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 8 лет.

  1. Социальная выплата по случаю потери кормильца за счет средств государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС).

Размеры данной выплаты определяются исходя из дохода погибшего и стажа его участия в системе социального страхования. Выплаты составляют в диапазоне от 56 до 272 тыс. тенге в месяц.

В пресс-службе отметили, что согласно действующему законодательству выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении – до 23 лет.

"Необходимо отметить, что пособия и социальные выплаты назначаются на основании свидетельства о смерти. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле министерства труда и социальной защиты населения РК, ГФСС и НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан", – добавили в МТСЗН РК.

Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошла крупнейшая в истории угольной отрасли республики трагедия, унесшая жизни 46 горняков.

Напомним, в день трагедии, 28 октября, президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

В тот же день правительством была достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау", и пресс-служба сообщила, что завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.

Генпрокуратура допросила сотрудников предприятия. 

Ранее вице-премьер Тамара Дуйсенова в правительстве озвучила размеры заработных плат погибших на шахте имени Костенко.

Отметим, на пресс-конференции в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что зарплата и условия труда рабочих на предприятиях после смены инвестора "АрселорМиттал Темиртау" останутся прежними. Также он сообщил о том, что правительство РК не планирует тратить бюджетные средства при приватизации "Арселормиттал Темиртау".

Вчера премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что шахтеры при достижении ими 55 лет будут получать специальную соцвыплату.

#пособие #Минтруда #помощь #погибшие #семьи #шахта #горняки #шахтеры

Популярное

Все
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
Сколько этносов проживает в Казахстане
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
«Клондайк» на госзакупках
В Кызылорде 100 молодых семей получат квартиры по программе «Сыр жастары»
Будет чемпионская дуэль
Медики уволены за антисанитарию
Экономическая дипломатия: на французском направлении
Путепровод на большую землю
Почему так и не открылась новая поликлиника в Петропавловске
Девятый нал
Казахстан – Франция: импульс стратегическому партнерству
Посчитали, поругали, проголосовали
Отандық өндіріс: трудные дни переработки
Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Учитель и «мама» в одном лице
Быть достойным примером
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
Игры номадов многогранны
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Вице-премьер обещал господдержку животноводству в Туркестан…
Энергетику обсудил Смаилов с представителем компании Orano
Смаилов раскрыл планы по увеличению доходов госбюджета
Как в Казахстане планируют бороться с лудоманией

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]