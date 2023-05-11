18 грузовых вагонов сошли с рельсов в Шымкенте

В результате повреждено 11 опор воздушных линий электропередач и железнодорожное полотно.
В Шымкенте на 3266 км железной дороги "Игілік-Бадам" в Абайском районе сошли с рельсов и перевернулись 18 вагонов, из них 17 порожних, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС города.
Вагоны входили в состав товарного поезда №2489, следовавшего по маршруту "Шымкент - Арысь", уточнили в пресс-службе.
В результате повреждено 11 опор воздушных линий электропередач и железнодорожное полотно. Пострадавших нет.
По причине схода вагонов на указанной станции задержан на 1 час 15 минут пассажирский поезд №77 по маршруту "Алматы - Мангистау" .
В ремонтно-восстановительных работах задействованы силы АО "НК КТЖ" в составе 55 человек и эвакуационный поезд.
На место происшествия выезжало руководство ДЧС Шымкента, 14 человек личного состава и 4 единицы техники, добавили в пресс-службе.
Фото ДЧС Шымкента