18-летнего парня осудили за убийство родной бабушки в Алматы

В Алматы вынесли приговор парню, который убил родную бабушку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратура города.

9 ноября 2020 года в частном доме одного из микрорайонов Медеуского района Алматы после пожара был обнаружен обгоревший труп пожилой женщины.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, развившейся в результате поражения техническим электричеством.

Причиной пожара, согласно заключению судебной пожарно-технической экспертизы, явилось возникновение аварийного режима работы электрического шнура удлинителя.

Учитывая результаты указанных судебных экспертиз, досудебное расследование было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Однако по результатам изучения материалов уголовного дела, оценки доводов родственников умершей прокуратура Медеуского района инициировала дополнительное расследование с возобновлением производства по делу.

«По указанию надзорного органа была проведена эксгумация трупа и назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проведен ряд других следственных действий.

Заключением дополнительной экспертизы установлено, что причиной смерти явилась механическая асфиксия при удавлении шеи руками», – рассказали в прокуратуре.

Под подозрение в умышленном убийстве попал 18-летний родной внук умершей. Он дал признательные показания. Выяснилось, что в тот день в ходе бытовой ссоры парень избил, а затем задушил свою бабушку. После он забрал из дома деньги и драгоценности и, чтобы скрыть следы преступления, поджег жилище.

«Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы подсудимый признан виновным в совершении убийства, а также кражи имущества и приговорен к лишению свободы сроком 12 лет 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – подытожили в надзорном ведомстве.