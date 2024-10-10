18-летний непалец покорил все 14 вершин мира

Непальский юноша стал самым молодым альпинистом в истории, покорившим все восьмитысячники Земли

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Непальский подросток побил мировой рекорд, став самым молодым альпинистом, покорившим 14 высочайших вершин Земли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

18-летний Нима Ринджи Шерпа поднялся на вершину горы Шишабангма в Тибете примерно в шесть утра по местному времени в среду. Он стал одним из нескольких десятков людей, сумевших покорить все 14 восьмитысячников мира, то есть все горы, высота которых больше 8000 метров над уровнем моря.

Шерпа начал заниматься высотным альпинизмом в 16 лет. На покорение всех 14 восьмитысячников ему потребовалось 740 дней.

Он поднялся на вершину восьмой по высоте в мире горы Манаслу в Непале 30 сентября 2022 года — вскоре после сдачи экзаменов в десятом классе школы.

В каждом походе молодого спортсмена сопровождал его напарник Пасанг Нурбу Шерпа.

Список рекордов Нимы Ринджи этим не ограничивается: он самый молодой в мире альпинист, покоривший вершины Гашербрум I и II в Каракоруме; самый молодой альпинист, поднявшийся на Нангапарбат в Кашмире; самый молодой альпинист, покоривший Эверест и соседнюю гору Лхоцзе за 10 часов.

«Эта вершина — не только кульминация моего личного пути, но и дань уважения каждому шерпе, который когда-либо осмеливался мечтать о чем-то, что выходит за установленные для нас традиционные рамки, — сказал Нима Ринджи вскоре после подъема на Шишабангму. — Альпинизм — это больше чем труд, это свидетельство нашей силы, стойкости и страсти».

Слово «шерпа» обычно используется для обозначения горного проводника или носильщика, работающего в районе Эвереста. Но это еще и самоназвание этнической группы людей, живущих в горах Непала.

По словам Нимы Ринджи, он хочет доказать молодому поколению шерп, что они могут «подняться над стереотипом, что они всего лишь помогают альпинистам-иностранцам совершить восхождение, и раскрыть свой потенциал спортсменов высшего уровня, искателей приключений и творцов».

«Мы не просто проводники, мы первопроходцы, — сказал он. — Пусть это будет призывом к каждому шерпе увидеть достоинство в нашей работе, силу в нашем наследии и безграничные возможности в будущем».

Нима Ринджи происходит из семьи альпинистов-рекордсменов, которые управляют крупнейшей в Непале компанией по организации альпинистских экспедиций Seven Summit Treks. Они были организаторами восхождения Шерпы.

Как рассказал Би-би-си отец Нимы Ринджи, Таши Лакпа Шерпа, вскоре после установления рекорда сын позвонил ему по спутниковому телефону, чтобы сообщить, что он с напарником достигли вершины.

«Будучи высококвалифицированным профессионалом, он даже не был взволнован; это было нормально, — рассказал Таши Лакпа. — Я сказал ему: "Я верил в вас. Возвращайтесь благополучно"».

Ракеш Гурунг, директор отделения приключенческого туризма и альпинизма при министерстве туризма Непала, подтвердил Би-би-си, что Нима Ринджи установил рекорд.

«Восхождение подтвердили утром. После возвращения в базовый лагерь, как я понимаю, он получит сертификат», — сказал он.

«Этот рекорд теперь будет трудно побить», — считает Гурунг.

До Шерпы самым молодым альпинистом, покорившим все восьмитысячники, был другой непальский альпинист, Мингма Гьябу «Дэвид» Шерпа. Он установил рекорд, когда ему было 30 лет, это случилось в 2019 году.

А рекорд по скорости прохождения всех восьмитысячников принадлежит непальцу Нирмалу Пурдже, бывшему гурке и солдату британского спецназа. В 2019 году в возрасте 36 лет он покорил все 14 вершин за 177 дней, установив в процессе несколько рекордов по скорости подъема.

Все 14 восьмитысячников находятся в Азии, в Гималаях и Каракоруме.