В этом году конкурсный отбор проводится по новым правилам поэтапного отбора, включающим комплексное тестирование и персональное собеседование

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Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе заседания было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 189 гражданам Казахстана.

Из общего числа новых стипендиатов 164 человека будут обучаться в магистратуре, 10 – в докторантуре, а 15 казахстанцев пройдут профессиональную стажировку в лучших университетах и центрах мира.

Особое внимание уделено приоритетным направлениям подготовки: 73% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а 27% – по общественно-гуманитарному профилю.

Также на заседании был рассмотрен вопрос целевой подготовки кадров для атомной энергетики Республики Казахстан.

По итогам заседания Государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшему совершенствованию программы присуждения международной стипендии «Болашак».