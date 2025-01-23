19 легковых автомобилей столкнулись на трассе в Карагандинской области

ДТП произошло в 12:30, на 1630 км автодороги Екатеринбург–Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

23 января 2025 года с 10:30 на участке реконструкции автодороги Екатеринбург–Алматы (Караганда–Балхаш, км 1492–1855) движение в направлении из Балхаша в Караганду было открыто. Решение приняли в связи с улучшением погодных условий и скоплением транспортных средств.

Движение было организовано под сопровождением сотрудников полиции Карагандинской области и КазАвтоЖол.

Спустя два часа после открытия движения на трассе произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей.

На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

Предварительная причина ДТП — несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.