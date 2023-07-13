В приехавшую на смертельное ДТП скорую врезалось авто в Петропавловске

Происшествия, Крупные ДТП
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

19-летнего пешехода насмерть сбил автомобиль в городе Петропавловске, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области. 

Фото пресс-службы ДП СКО

13 июля около 00:10 по улице Кожаберген жырау в Петропавловске 38-летний водитель автомашины "ВАЗ 2114" наехал на пешехода, вышедшего на проезжую часть в неустановленном месте. 19-летний парень скончался. 

Прибыли полиция и скорая медицинская помощь.

Через 20 минут на месте происшествия случилось еще одно ДТП – столкнулись припаркованная карета скорой Hyundai H350 и проезжавшая мимо автомашина Mercedes-Benz 124.

Пострадала 22-летняя фельдшер, которую госпитализировали в медицинское учреждение. 37-летний водитель Mercedes скрылся с места ДТП, однако вскоре его задержала полиция.

Дорожные аварии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по уголовным статьям "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" (часть 3) и "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения" (часть 1).

Полицейские собирают материалы для назначения необходимых экспертиз и принятия окончательного процессуального решения, идет дознание.

Автомобили водворены на специализированную стоянку.

 

#полиция #гибель #расследование #ДТП #водитель #авария #Петропавловск #скорая

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