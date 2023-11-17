2 микрофинансовые организации лишились лицензии в Казахстане

Микрофинансовые организации Golden City и «Мидас» лишены лицензии в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР

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В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в Алматы от 2 октября 2023 года ТОО «МФО Golden City» и «МФО «Мидас» лишены лицензии на микрофинансовую деятельность.

Как выяснилось, эти МФО не работали течение 6 последовательных месяцев со дня получения лицензии.

Теперь по закону товарищества обязаны в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о лишении лицензии перерегистрироваться, исключив из своего наименования слова «микрофинансовая организация», производные от них слова или аббревиатуры, предполагающие, что указанное юрлицо предоставляет микрокредиты, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

В АРРФР уточнили, что лишение лицензии МФО не освобождает заемщиков от обязанности своевременно и полностью исполнять обязательства по кредитам.