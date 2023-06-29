2 вагона с контрабандой выявили в поезде Бишкек – Турксиб
637
Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Казахстанские пограничники просекли провоз контрабандных сигарет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
Крупную партию сигарет без акцизных марок выявили 28 июня в пункте пропуска «Мерке» Жамбылской области. Они находились в двух вагонах грузового поезда сообщением Бишкек – Турксиб.
Груз, следовавший из Кыргызстана без сопроводительных документов, передан по последственности в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.