2 вагона с контрабандой выявили в поезде Бишкек – Турксиб

Другое
637
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанские пограничники просекли провоз контрабандных сигарет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

Фото: пресс-служба Погранслужбы КНБ РК

Крупную партию сигарет без акцизных марок выявили 28 июня в пункте пропуска «Мерке» Жамбылской области. Они находились в двух вагонах грузового поезда сообщением Бишкек – Турксиб.

Груз, следовавший из Кыргызстана без сопроводительных документов, передан по последственности в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

#КНБ #граница #Кыргызстан #погранслужба #Жамбылская область #контрабанда #сигареты #пограничники

Популярное

Все
Текели – город парадоксов: промышленный и туристический, относительно молодой и с насыщенной историей, малонаселенный и очень перспективный
К сотне приближается число жителей Кентау, для которых посещение популярного в городе фастфуда обернулось проблемами со здоровьем
Аналог Алисы, говорящий на казахском языке, разработали костанайские выпускницы NIS
Все чаще дети получают травмы и увечья на игровых площадках. Кто виноват и что делать, выясняла корреспондент «КП»
Центр тяжести должен сместиться в регионы
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев убедился, что ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 в целом идет по графику, но есть детали…
Кто спрятался, я не виноват
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Головкин начал переговоры по бою в Казахстане
Гала-концерт под открытым небом состоится на сцене амфитеатра в Астане
Национальный день печати утвердили в Казахстане
Распоряжение Главы государства
Правительство дает отписки на депутатские запросы – спикер Мажилиса
Слушать, читать, достигать
Путешествие в мир музыки
В WhatsApp добавили ещё одну ключевую функцию Telegram
Летом витамины слаще
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Какие мероприятия пройдут в столице к 25-летию Астаны
Быть ближе друг к другу
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Село городского масштаба
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Страсти вокруг бюджета
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Госсоветнику рассказали о проблемах Института археологии имени Маргулана
Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Грузии
Алматинку парализовало после удара мужчины на улице
Яркая звезда по имени Магжан
Видео со спасенным пожарными оленёнком растрогало Казнет
Журналист Думан Мухаметкарим арестован по подозрению в финансировании экстремизма
Инцидент на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области прокомментировали в полиции
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
На 30% повысится зарплата педагогов дошкольного образования в Казахстане
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам
Конкурс среди поэтов и писателей объявлен в честь 25-летия Астаны
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Копию Луны за два года построят в Дубае
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области

Читайте также

Похищенное во время январских событий оружие нашли возле мо…
Первый этап новой станции питьевой воды запустили в Астане
Крупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли …
Серьезные нарушения выявила прокуратура в спортшколах Петро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]