20 региональных уполномоченных по правам ребенка назначили в Казахстане

Кадровые назначения , Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Они будут заниматься защитой прав детей в разных городах и областях страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году в РК впервые ввели институт регионального уполномоченного по правам ребенка в рамках закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Сегодня в 20-и регионах страны официально назначены уполномоченные, которые будут заниматься защитой прав детей в каждом городе и области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

В обязанности уполномоченных по правам ребенка в регионах входит рассмотрение жалоб на нарушения прав и законных интересов детей, а также на действия или бездействие местных исполнительных органов и других организаций, помощь в восстановлении этих прав, посещение организации образования, здравоохранения и социальной защиты, а также доступ к документам государственных и общественных институтов, занимающихся правами детей.

«Мы уверены, что благодаря региональным уполномоченным каждый ребенок в стране получит надежную защиту. Эти независимые и общественно активные люди будут работать на благо детей, дополняя усилия государственных органов, что позволит более эффективно реагировать на нарушения прав и своевременно предотвращать их. Данная деятельность станет важным шагом к созданию справедливого и безопасного общества, улучшая качество жизни, безопасность и благополучие наших детей», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова.

В ведомстве напомнили, что по всем актуальным вопросам охраны прав детей можно обратиться по указанным номерам для каждого региона либо написать в direct Instagram. Подробную информацию можно найти, перейдя по этой ссылке

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