200 человек пытались пройти госграницу с чужими и недействительными паспортами
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12 октября Погранслужбой КНБ в международном аэропортуАстаны задержана иностранка, пытавшаяся пересечь границу на въезд по поддельному казахстанскому паспорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство
Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.
С начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через госграницу пресечено 198 фактов использования недействительных и чужих паспортов.
Пограничная служба КНБ информирует, что за нарушения границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.