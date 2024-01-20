217 рогов сайги изъяли у жителя Уральска

Сотрудники УБОП и управления по противодействию экстремизму департамента полиции Западно-Казахстанской области совместно с Зачаганским отделом полиции УП Уральска в ходе обыска в съемной квартире горожанина изъяли 217 рогов сайги, сообщает Polisia.kz.

Установлено, что рога ему передал его знакомый.

«Житель Бокейординского района рассказал, что он собирал рога с 2020 года. Мужчина хранил их в хозяйственной постройке и передал через таксиста для дальнейшей реализации. В рамках уголовного дела также был изъят мобильный телефон одного из подозреваемых, в котором имеются переписка на тему реализации рогов и фотографии дериватов, упакованных в мешки (идентичные изъятым)», - отмечается в сообщении.