Молодой мопедист скончался после ДТП в Жетысуской области

Его пассажир доставлен в больницу

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Столкновение автомобиля и мопеда произошло 29 июля в Коксуском районе Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомашины BMW в селе Балпык би, проигнорировав требования дорожного знака «Уступи дорогу», выехал с улицы Алтынсарина на улицу Оракты батыра и столкнулся с мопедом.

22-летнего водителя мопеда и его пассажира с телесными повреждениями госпитализировали в районную больницу. Несколько часов спустя водитель, не приходя в сознание, скончался.