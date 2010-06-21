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22.06.2010
Конкурсы
21 июня 2010 г. 23:00
379
Конкурсы на 22.06.2010 -
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00:30
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
00:00
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
01:00
В нашей копилке 17 медалей
01:30
Так держать, Молдир!
02:00
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
02:30
Полцарства за коня!
01:00
Через Маралиху и Лосиху путь открыт
00:00
Воздушная разведка дала результаты
00:00
Первые ласточки
00:26
Землю сельчанам все же отдали
01:31
Профессионализм, ответственность, добропорядочность – качества эффективного госслужащего
02:02
Миллионы на подсветку
03:30
Хлеборобы в тревожном ожидании...
02:00
На Луноходе за конями
03:00
Новые горизонты
01:33
Осенняя посадка деревьев эффективна
02:30
Южно-Казахстанская медицинская академия отмечает 45-летие
02:11
Распоряжение Главы государства
04:00
Зерно отменное, но... никому не нужное?
03:00
Полезные приложения – родителям на заметку
9 ноября 2024 г. 4:00
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
7 ноября 2024 г. 15:47
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
6 ноября 2024 г. 3:33
Второе рождение трассы
6 ноября 2024 г. 15:30
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
9 ноября 2024 г. 12:30
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
6 ноября 2024 г. 15:09
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
9 ноября 2024 г. 11:52
Больничный теперь не подделаешь
8 ноября 2024 г. 1:00
До золота рукой подать
6 ноября 2024 г. 3:00
Фуры двинулись в обход мегаполиса
6 ноября 2024 г. 19:58
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
7 ноября 2024 г. 5:34
Кто и как охотится за нашими детьми?
11 ноября 2024 г. 14:13
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
7 ноября 2024 г. 14:10
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
5 ноября 2024 г. 1:30
Строительство заводов оживит экономику области Абай
7 ноября 2024 г. 2:00
Осмысливая «Средний коридор»
5 ноября 2024 г. 1:00
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
8 ноября 2024 г. 17:50
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
5 ноября 2024 г. 4:00
Нарушители поневоле
5 ноября 2024 г. 0:00
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
7 ноября 2024 г. 13:36
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
18 октября 2024 г. 2:00
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
16 октября 2024 г. 0:00
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
23 октября 2024 г. 1:53
Реконструкция близится к завершению
2 ноября 2024 г. 2:30
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
30 октября 2024 г. 18:45
Премий для госслужащих больше не будет
21 октября 2024 г. 11:47
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
16 октября 2024 г. 12:20
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
25 октября 2024 г. 1:00
Чеченка с казахской душой
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Этот день изменил судьбу
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Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
27 октября 2024 г. 11:00
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
29 октября 2024 г. 15:34
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
1 ноября 2024 г. 13:02
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
19 октября 2024 г. 6:00
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23 октября 2024 г. 19:05
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
18 октября 2024 г. 10:00
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
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Казахстанская правда
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