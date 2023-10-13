23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена

Спорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанский гроссмейстер Алишер Сулейменов обыграл лидера мирового рейтинг-листа Магнуса Карлсена на Qatar Masters Open в Дохе (Катар), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат

Фото: пресс-служба КФФ

Qatar Masters Open – один из сильнейших открытых турниров в мире, в котором могут принимать участие только игроки с рейтингом 2 300 и выше. 

В этом году играют 252 шахматиста из 44 стран мира. Среди участников – свыше 60 гроссмейстеров. В турнире, который стартовал 11 октября принимают участие гроссмейстеры Магнус Карлсен, Хикару Накамура и другие титаны шахмат. Призовой фонд турнира составляет $108 250.

«Автором первой сенсации стал павлодарский гроссмейстер Алишер Сулейменов. Уже во 2-м туре жребий определил ему в соперники лидера мирового рейтинг-листа, ставшего легендой при жизни, самого Магнуса Карлсена. Норвежский чемпион, превосходящий нашего гроссмейстера в рейтинге более чем на 300 пунктов, отнесся без должного уважения к своему оппоненту, сделал несколько поверхностных ходов в середине игры и понес заслуженное наказание.

К чести Алишера он ничуть не тушевался перед великим Магнусом, а когда возникшая позиция потребовала вмешательства, уверенно пошел на материальные жертвы.

Уже на 31-м ходу, ввиду неизбежных огромных потерь, Карлсен остановил часы. Убедительная победа!» – рассказали в КФФ.

В турнире принимают участие и другие члены нашей сборной: Ринат Джумабаев, Бибисара Асаубаева, Казыбек Ногербек, Алуа Нурманова.

#казахстан #Спорт #шахматы #победа #сенсация #Магнус Карлсен #Алишер Сулейменов

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