2,3 млрд тенге "заработал" газовый монополист на завышенных тарифах в Кызылординской области

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Кызылординской области ведет досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «КазТрансГаз Аймақ» по факту необоснованного повышения тарифов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

При расследовании дела определен доход в 2,3 млрд тенге от незаконной монополистической деятельности за 2020-2021 годы.

«Кызылординский филиал АО «КазТрансГаз Аймақ» продолжал поддерживать высокие монополистические цены на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным системам в размере, превышающем тариф почти в два раза (9 083,51 тенге за 1000 м3)», – рассказали в агентстве.

Департамент направил представление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по области о необходимости устранения правонарушений путем корректировки тарифов.

«В результате определен предельный тариф на территории области (5 941,35 тенге за 1000 м3) и компенсационный тариф (3320,45 тенге за 1000 м3) за использованные высокие монополистические цены.

Жители области перешли на сниженный тариф с 1 августа текущего года», – подытожили в АФМ.