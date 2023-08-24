2,4 трлн тенге выделят на реализацию нацпроекта "Комфортная школа"

Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В пресс-службе Правительства РК рассказали об очередном блоке выполненной работы в ходе реализации послания главы государства народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Так, в сентябре 2022 года глава государства поручил разработать и реализовать Национальный проект «Комфортная школа». Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития.

Национальный проект нацелен на ликвидацию аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест.

В рамках проекта запланировано строительство 369 современных школ нового формата на 740 тыс. ученических мест. 205 объектов образования возведут в городах, в селах – 164.

Завершение строительства 217 зданий запланировано на 2024 год, еще 152 – на 2025 год.

В общей сложности на реализацию проекта по строительству школ выделят 2,4 трлн тенге.

#Правительство #финансирование #реализация #Нацпроект #Комфортная школа

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