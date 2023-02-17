25 казахстанцам присудили стипендию "Болашак"

В 2023 году по программе «Болашак» выделено всего 555 стипендий.

Фото: akorda.kz

Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

В 2023 году по программе «Болашак» выделено всего 555 стипендий, из них 395 стипендий для обучения в магистратуре, 50 стипендий - для резидентуры и докторантуры, для прохождения стажировки - 110 стипендий.

На заседании комиссии рассмотрели вопрос по присуждению стипендии «Болашак» для прохождения стажировок за рубежом.

Решением комиссии стипендия «Болашак» присуждена 25 казахстанцам.

Прием документов для получения стипендии «Болашак» будет продолжен до середины сентября.

По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений.