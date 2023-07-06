25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
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День рождения главного города страны празднуют 6 июля казахстанцы, передает Кazpravda.kz.
6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу.
6 мая 1998 года согласно Указу президента Акмола была переименована в Астану.
Отметим, до переноса столицы День города всегда отмечался на городском уровне 10 июня.
Дню столицы присвоен статус государственного праздника.
В этом году в Казахстане отмечают 25-летие Астаны.
В честь праздника в столице проводят более ста разноплановых мероприятий. Жителей и гостей города приглашают посетить фестивали, выставки, концерты. Практически все площадки открыты для гостей, вход бесплатный, передает официальный сайт акимата Астаны.