25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане

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6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу.

6 мая 1998 года согласно Указу президента Акмола была переименована в Астану.

Отметим, до переноса столицы День города всегда отмечался на городском уровне 10 июня.

Дню столицы присвоен статус государственного праздника.

В этом году в Казахстане отмечают 25-летие Астаны.

В честь праздника в столице проводят более ста разноплановых мероприятий. Жителей и гостей города приглашают посетить фестивали, выставки, концерты. Практически все площадки открыты для гостей, вход бесплатный, передает официальный сайт акимата Астаны.