В Павлодарской области за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» с должников взыскано свыше 17 млн тенге, 12 машин злостных неплательщиков водворены на штрафные стоянки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

В ходе поквартирных обходов полицейские посетили более 2 тысяч правонарушителей с долгами по административным штрафам. Направлено 10 тысяч SMS-сообщений.

Основная цель проводимого профилактического мероприятия – эффективность взыскания административных штрафов за нарушения ПДД, а также соблюдение принципа неотвратимости наказания среди правонарушителей за неисполненное наложенное взыскание.

«К примеру, в отношении 28-летнего жителя Павлодара с 2021 года по сегодняшний день составлено 25 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения.

Молодой человек на автомашине «ГАЗ» не соблюдал скоростной режим, игнорировал ремень безопасности, не пропустил пешехода, и это далеко не весь список правонарушений. В общей сложности у павлодарца имеется 25 штрафов на сумму более 400 тысяч тенге.

Злостный нарушитель задержан полицейскими в Павлодаре на пересечении улиц Нурмагамбетова - Камзина. Машина водворена на штрафную стоянку», – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.