250 школ закрыли в Бангкоке

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщает AFP, чиновники призвали людей работать из дома и ограничили въезд большегрузного транспорта в город, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

По данным швейцарской компании IQAir, уровень загрязнения воздуха микрочастицами PM2,5, проникающими в легкие, в 13,3 раза превышает нормативный показатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Столица Таиланда заняла шестое место в списке самых загрязненных крупных городов мира.

Сезонное загрязнение воздуха уже давно поражает Таиланд, как и многие страны региона, поскольку холодный застоявшийся зимний воздух смешивается с дымом от сжигания стерни от прошлогоднего урожая и выхлопными газами автомобилей.

На этой неделе власти Бангкока заявили, что школы в районах с повышенным уровнем PM2,5 могут быть закрыты. Этот показатель стал самым высоким с 2020 года, когда все учебные заведения не работали из-за смога.