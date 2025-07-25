25.07.25: сколько браков заключили в красивую дату в Казахстане

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Дана Аменова
корреспондент

В столице к такому решению пришли 225 пар

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В символическую дату, 25.07.25, подали заявление на регистрацию брака 1 465 пар по Казахстану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Правительство для граждан»

Больше всего заявлений о желании создать семью поступило в отделы РАГС  Алматы — 257 заявок.

В столице к такому решению пришли 225 пар, а тройку лидеров замыкает Карагандинская область с 144 заявками.

Перелистнуть страницу жизни и начать новую главу решили также 218 человек, которые приняли непростое решение о финале брачных уз.

Таким образом, в отделы РАГС по всей стране поступило 109 заявлений на расторжение брака в этот символический день. 

#брак #дата #Правительство для граждан #заключение

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