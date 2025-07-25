25.07.25: сколько браков заключили в красивую дату в Казахстане
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В столице к такому решению пришли 225 пар
В символическую дату, 25.07.25, подали заявление на регистрацию брака 1 465 пар по Казахстану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Правительство для граждан»
Больше всего заявлений о желании создать семью поступило в отделы РАГС Алматы — 257 заявок.
В столице к такому решению пришли 225 пар, а тройку лидеров замыкает Карагандинская область с 144 заявками.
Перелистнуть страницу жизни и начать новую главу решили также 218 человек, которые приняли непростое решение о финале брачных уз.
Таким образом, в отделы РАГС по всей стране поступило 109 заявлений на расторжение брака в этот символический день.