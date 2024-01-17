26 недропользователей уклонялись от уплаты налогов в области Абай
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По акту надзора прокуратуры 105 млн тенге взыскано в доход государства, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщается, в надзорном органе проанализировали соблюдение недропользователями лицензионно-контрактных обязательств. Согласно контрактам они обязаны ежегодно оплачивать средства на социально-экономическое развитие области Абай и ее инфраструктуры.
«Анализ выявил 26 предприятий, которые уклонялись от уплаты этих денег. По акту прокурора с недропользователей, ненадлежаще исполнивших контракты, взыскали в доход государства более 105 млн тенге», — проинформировали в ведомстве.