26 недропользователей уклонялись от уплаты налогов в области Абай

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в надзорном органе проанализировали соблюдение недропользователями лицензионно-контрактных обязательств. Согласно контрактам они обязаны ежегодно оплачивать средства на социально-экономическое развитие области Абай и ее инфраструктуры.