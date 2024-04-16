282 миллиона тенге ушли не по назначению

В области Улытау начато досудебное расследование в отношении долж­ностных лиц ТОО, которое по договору с госучреждением обязалось провести санацию двухкилометровой реки Жезды для защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка, сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ).

фото из архива "КП"

Данными мерами должна была быть обеспечена безопасность граждан в паводковый период. Общая сумма контракта – 485,5 млн тенге.

Согласно актам выполненных работ, подрядчику было перечислено 400 млн тенге. Однако, как показал контрольный обмер, ТОО фактически не выполняются строительно-монтажные работы по проекту на общую сумму 282,5 млн тенге, отметили в АФМ.

На данный момент ситуация с паводком в области Улытау спокойная. Но, как известно, в Жездинском районе были подтоплены 26 домов и эвакуировано 174 человека. Как сообщает АФМ, это последствия вышеуказанных действий подрядчика.

Досудебные расследования продолжаются, будет дана правовая оценка действиям всех причастных должностных лиц.