30 лебедей погибли от птичьего гриппа близ Актау

Фото специалистов Устюртского государственного природного заповедника

Специалисты озвучили результаты экспертизы по факту гибели 30 лебедей на берегу озера Караколь близ Актау, сообщает Lada.kz.

В департаменте экологии региона сообщили, что в отобранных пробах воды превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в свою очередь, провели тест. Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа.

Туши 30 погибших лебедей были обнаружены 21 декабря инспекторами государственного природного заказника "Каракия-Караколь".