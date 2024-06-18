30 медалей завоевал Казахстан на ЧА по гребле на байдарках и каноэ

Фото: пресс-служба НОК РК

В Районге (Таиланд) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Медали разыгрывались среди юниоров и молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанские спортсмены успешно выступили на континентальном турнире. Команда завершила ЧА с 30 наградами.

В активе гребцов РК 11 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Всего в турнире приняли участие атлеты из 17 стран, отметили в НОК.