30 медалей завоевал Казахстан на ЧА по гребле на байдарках и каноэ
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Соревнования проводились среди юниоров и молодежи
В Районге (Таиланд) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Медали разыгрывались среди юниоров и молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Казахстанские спортсмены успешно выступили на континентальном турнире. Команда завершила ЧА с 30 наградами.
В активе гребцов РК 11 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Всего в турнире приняли участие атлеты из 17 стран, отметили в НОК.