Как сообщили в Восточно-Казахстанском областном департамен­те по чрезвычайным ситуа­циям, в отдаленном Маркакольском районе попросили срочно доставить в больницу беременную женщину из села Карой. Скорая, которая выехала из административного центра, встала на полпути из-за снежной бури. В село смогли проехать спасатели на высокопроходимом автомобиле. В сопровождении фельдшера они доставили пациентку до трассы и передали бригаде медиков.

Всего на территории области на трассах в районе Алтай, а также Глубоковском, Уланском, Самарском, Шемонаи­хинском, Курчумском райо­нах 300 автомобилей встали в снегу. По информации областного департамента полиции, было организовано круглосуточное патрулирование. На самых сложных участках сотрудники организовали проезд, часть машин вынуж­дены были вернуться обратно, часть – в ближайшие населенные пунк­ты, чтобы переждать бурю. Полицейские также организовали горячий чай, бутерброды, рассказали в департаменте. Водителям объяснили, что в снегопад и ветер лучше не выезжать за пределы населенных пунктов.